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Папа Франциск уперше зустрівся з головами українських церков, Онуфрія не було

Станіслав ПогоріловСереда, 25 січня 2023, 12:13
Папа Франциск уперше зустрівся з головами українських церков, Онуфрія не було
Фото: Епіфаній у Twitter

Папа Римський Франциск зустрівся з делегацією Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, це перший такий візит українського міжконфесійного об’єднання до Ватикану.

Джерело: "Vatican news", Митрополит та очільник ПЦУ Епіфаній у Twitter, глава УГКЦ Святослав Шевчук у Facebook, "Українська правда"

Деталі: За даними "Української правди", замість голови УПЦ МП Онуфрія на зустрічі був присутній заступник голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Микола Данилевич.

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Пряма мова Франциска: "Дякую вам за цю вашу єдність, це для мене багато значить. Це схоже до дітей в сім’ї, де один є там, інший – деінде, але коли мама хвора, всі збираються разом", – сказав він, підкреслюючи, що в цьому випадку не йдеться про єврейську, ісламську, християнську, православну чи католицьку Україну, але про "маму Україну", задля якої всі гуртуються разом. "Це приклад перед обличчям величезної поверховності, яку сьогодні бачимо в нашій культурі".

 

Деталі: Очільник ПЦУ Епіфаній повідомив, що на зустрічі Папу попросили продовжити молитву про Україну і боротьбу за правду.

 

Папа запевнив, що молиться за Україну. "Не сумнівайтеся, я молюся за вас! Ношу вас у моєму серці та благаю Бога, щоби Він змилувався над цим настільки відважним народом!", - підкреслив Франциск.

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Глава УГКЦ Святослав Шевчук, у свою чергу, повідомив, що під час зустрічі передав Папі списки полонених медиків. "Передав Святішому Отцеві списки полонених медиків, які отримав напередодні від Поважної ради Ордену Святого Пантелеймона", - сказав він.

Також він подякував Папі за лист до українського народу, його духовну близькість з нашим народом-мучеником, гуманітарну солідарність та міжнародну підтримку України.

Франциск запевнив, що "він є з нами у намаганні звільнити полонених та політичних в'язнів і ствердив, що молиться за Україну кожного дня".

Нагадаємо: До складу ВРЦіРО входять 15 церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація, у тому числі УПЦ МП.

Теми: Папа РимськийрелігіяУкраїнавійна
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