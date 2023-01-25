Папа Франциск впервые встретился с главами украинских церквей, Онуфрия не было

Папа Римский Франциск встретился с делегацией Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, это первый такой визит украинского межконфессионального объединения в Ватикан.

Источник: "Vatican news", Митрополит и глава ПЦУ Епифаний в Twitter, глава УГКЦ Святослав Шевчук в Facebook, "Украинская правда"

Детали: По данным "Украинской правды", вместо главы УПЦ МП Онуфрия на встрече присутствовал заместитель главы отдела внешних отношений Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

Реклама:

Прямая речь Франциска: "Спасибо вам за это ваше единство, это для меня много значит. Это похоже на детей в семье, где один там, другой - в другом месте, но когда мама больна, все собираются вместе", - сказал он, подчеркивая, что в этом случае речь не идет о еврейской, исламской, христианской, православной или католической Украине, но о "маме Украине", ради которой все собираются вместе. "Это пример перед лицом огромной поверхностности, которую сегодня видим в нашей культуре".

Детали: Глава ПЦУ Епифаний сообщил, что на встрече Папу попросили продолжить молитву об Украине и борьбе за правду.

Папа заверил, что молится за Украину. "Не сомневайтесь, я молюсь за вас! Ношу вас в моем сердце и умоляю Бога, чтобы Он смилостивился над этим столь отважным народом!", - подчеркнул Франциск.

ВИДЕО ДНЯ

Глава УГКЦ Святослав Шевчук, в свою очередь, сообщил, что во время встречи передал Папе списки пленных медиков. "Передал Святейшему Отцу списки пленных медиков, которые получил накануне от Почтенного совета Ордена Святого Пантелеймона", - сказал он.

Также он поблагодарил Папу за письмо к украинскому народу, его духовную близость с нашим народом-мучеником, гуманитарную солидарность и международную поддержку Украины.

Франциск заверил, что "он с нами в попытке освободить пленных и политических заключенных и утвердил, что молится за Украину каждый день".

Напомним: В состав ВСЦиРО входят 15 церквей и религиозных организаций и 1 межцерковная организация, в том числе УПЦ МП.