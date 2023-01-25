Російські і білоруські військові у середу відпрацьовують висадку десанту

У рамках спільних навчань російських і білоруських військових у Білорусі 25 січня відпрацьовують висадку десанту. Українські прикордонники наразі не фіксують якихось заходів поблизу кордону з нашою країною.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Аналітики "Гаюна" підкреслюють, що це штатна ситуація, військової агресії з території Білорусі проти України не фіксується.

Так з 12:00 за мінським часом (11 за Києвом -ред.) у небі над Брестом і Брестським районом літає військово-транспортний літак Іл-76. Про ці польоти ще вранці попереджав тг-канал Брестського облвиконкому.

За інформацією виконкому, з літака Іл-76 відбуватиметься штатне десантування бійців 38-ї десантно-штурмової бригади збройних сил РБ. Літак злітатиме з аеропорту "Брест" і здійснюватиме десантування парашутистів на полігон "Брестський".

Також наразі на полігоні "Ружанський" відбувається розіграш практичних дій авіаційного компонента регіонального угруповання військ РБ і РФ, зазначає "Гаюн".

Дослівно: "Ситуація штатна. Військової агресії РФ/РБ з території РБ проти України не фіксується. Продовжуємо стежити за розвитком ситуації".

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Пряма мова Демченка: "В Білорусі тривають льотно-тактичні навчання із авіаційними підрозділами збройних сил РБ і РФ, які почалися 16 січня. Наскільки відомо, в рамках навчань має відпрацьовуватися низка елементів з підвищення оперативної сумісності. Сили оборони України активно відстежують ситуацію, що відбувається на території Білорусі. І можу зазначити, що на даний час заходів поблизу державного кордону з нашою країною пов’язаних з відпрацюванням цих навчань нами поки не фіксувалося".