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Российские и белорусские военные в среду отрабатывают высадку десанта

Валентина РоманенкоСреда, 25 января 2023, 13:22
Ил-76. иллюстративное фото

В рамках совместных учений российских и белорусских военных в Беларуси 25 января отрабатывают высадку десанта.  Украинские пограничники пока не фиксируют каких-либо мероприятий вблизи границы с нашей страной.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Аналитики "Гаюна" подчеркивают, что это штатная ситуация, военной агрессии с территории Беларуси против Украины не фиксируется.

Так с 12:00 по минскому времени (11 по Киеву –ред.) в небе над Брестом и Брестским районом летает военно-транспортный самолет Ил-76. Об этих полетах ещё утром предупреждал тг-канал Брестского облисполкома.

По информации исполкома, с самолёта Ил-76 будет происходить штатное десантирование бойцов 38-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил РБ. Самолёт будет взлетать с аэропорта "Брест" и осуществлять десантирование парашютистов на полигон "Брестский".

Также в настоящее время на полигоне "Ружанский" происходит розыгрыш практических действий авиационного компонента региональной группировки войск РБ и РФ, отмечает "Гаюн".

Дословно: "Ситуация штатная. Военной агрессии РФ/РБ с территории РБ против Украины не фиксируется. Продолжаем следить за развитием ситуации".

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Прямая речь Демченко: "В Беларуси продолжаются летно-тактические учения с авиационными подразделениями вооруженных сил РБ и РФ, которые начались 16 января. Насколько известно, в рамках учений должен отрабатываться ряд элементов по повышению оперативной совместимости.

Силы обороны Украины активно отслеживают ситуацию, происходящую на территории Беларуси. И могу отметить, что в настоящее время мероприятий вблизи государственной границы с нашей страной связанных с отработкой этих учений нами пока не фиксировалось".

Темы: БеларусьРосcияармия
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