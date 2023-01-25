Фінляндія ще визначає формат участі у "танковій коаліції" для України – глава МЗС

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто підтвердив, що країна готова у той чи інший спосіб долучитися до коаліції союзників, які допомагають Україні отримати західні танки, але поки визначає формат участі.

Як повідомляє Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з латвійським колегою під час візиту до Риги.

"У нас, Фінляндії, також є танки Leopard, і ми вже заявляли, що якщо буде спліьний пакет - а зараз, сподіваюся, Німеччина долучиться до цього пакета - ми будемо готові у той чи інший спосіб взяти у цьому участь", - сказав Пекка Хаавісто.

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Він додав, що у рамках передачі Україні танків йдеться не лише про самі машини, а й багато інших супутніх потреб, як, наприклад, підготовка особового складу.

За його словами, Фінляндії ще потрібно обміркувати, яким буде формат її участі.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час візиту до Києва 24 січня повідомив, що Фінляндія зробить свій внесок у те, щоб Україна отримала західні танки, акцентувавши на тому, що країна має гарну інфраструктуру для навчання.

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Він нагадав також, що Фінляндія поки сама у вразливому становищі, тому що має велетенський сухопутний кордон з Росією та ще не захищена ст. 5 Північноатлантичного договору, доки її заявка не ратифікована остаточно.