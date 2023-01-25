Финляндия еще определяет формат участия в "танковой коалиции" для Украины – глава МИД

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что страна готова тем или иным образом присоединиться к коалиции союзников, которые помогают Украине получить западные танки, но пока определяет формат участия.

Как сообщает Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с латвийским коллегой во время визита в Ригу.

"У нас, Финляндии, также есть танки Leopard, и мы уже заявляли, что если будет совместный пакет - а сейчас, надеюсь, Германия присоединится к этому пакету - мы будем готовы тем или иным образом принять в этом участие", - сказал Пекка Хаависто.

Он добавил, что в рамках передачи Украине танков речь идет не только о самих машинах, но и о многих других сопутствующих потребностях, как, например, подготовка личного состава.

По его словам, Финляндии еще нужно обдумать, каким будет формат ее участия.

Президент Финляндии Саули Ниинисте во время визита в Киев 24 января сообщил, что Финляндия внесет свой вклад в то, чтобы Украина получила западные танки, акцентировав на том, что страна имеет хорошую инфраструктуру для обучения.

Он напомнил также, что Финляндия пока сама в уязвимом положении, потому что имеет огромную сухопутную границу с Россией и еще не защищена ст. 5 Североатлантического договора, пока ее заявка не ратифицирована окончательно.