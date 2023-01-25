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"Tanke shön": європейські лідери і дипломати коментують історичне рішення Німеччини

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 13:45

Деякі європейські лідери й дипломати схвально прокоментували те, що уряд Німеччини офіційно підтвердив згоду на надання Україні танків "Leopard 2", і перефразували подяку "danke schön" на "tanke schön".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, у німецькі ЗМІ інформація потрапила ще ввечері 24 січня, проте всі очікували офіційної заяви уряду вдень 25 січня.

"Дякуємо канцлеру Олафу Шольцу. Рішення про "Леопарди" для України - це великий крок вперед у тому, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші", - відреагував прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. 

"Франція вітає рішення Німеччини, яке продовжує та збільшує підтримку, яку ми розпочали поставкою наших AMX10 RC", - прокоментувала пресслужба Єлисейського палацу.

Міністр закордонних справ Литви відреагував картинкою з українським прапором і видозміненим "Дякуємо" німецькою.

"Вітаю рішення уряду Німеччини надати Україні танки Leopard 2 та дозволити це іншим союзникам", - написав глава МЗС Латвії, також додавши "Tanke schön".

"Це правильне рішення наших союзників у НАТО і друзів - дати Україні основні бойові танки. Разом з Challenger 2 вони посилять оборонну вогневу міць України. Ми всі разом прискорюємо зусилля для того, щоб гарантувати, що Україна переможе у цій війні і забезпечить сталий мир", - відреагував прем’єр Британії Ріші Сунак.

Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2 за умови, що уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.

Теми: допомога УкраїнітанкиНімеччинаЄвропа
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