"Tanke shön": європейські лідери і дипломати коментують історичне рішення Німеччини

Деякі європейські лідери й дипломати схвально прокоментували те, що уряд Німеччини офіційно підтвердив згоду на надання Україні танків "Leopard 2", і перефразували подяку "danke schön" на "tanke schön".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, у німецькі ЗМІ інформація потрапила ще ввечері 24 січня, проте всі очікували офіційної заяви уряду вдень 25 січня.

Реклама:

Речник 🇩🇪 уряду Гебештрайт: «На засіданні уряду @Bundeskanzler оголосив сьогодні про подальшу підтримку України постачанням танків #Leopard 2. Відповідне схвалення також надається країнам-партнерам. Це здійснюється в тісній координації з міжнародними партнерами». 1/2 pic.twitter.com/sLWoNTD7aE — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 25, 2023

"Дякуємо канцлеру Олафу Шольцу. Рішення про "Леопарди" для України - це великий крок вперед у тому, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші", - відреагував прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

ВІДЕО ДНЯ

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023

"Франція вітає рішення Німеччини, яке продовжує та збільшує підтримку, яку ми розпочали поставкою наших AMX10 RC", - прокоментувала пресслужба Єлисейського палацу.

Міністр закордонних справ Литви відреагував картинкою з українським прапором і видозміненим "Дякуємо" німецькою.

"Вітаю рішення уряду Німеччини надати Україні танки Leopard 2 та дозволити це іншим союзникам", - написав глава МЗС Латвії, також додавши "Tanke schön".

I welcome the decision of the German government to send Leopard 2 tanks to #Ukraine and to allow other countries to act similarly. Tanke schön 💪 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 25, 2023

"Це правильне рішення наших союзників у НАТО і друзів - дати Україні основні бойові танки. Разом з Challenger 2 вони посилять оборонну вогневу міць України. Ми всі разом прискорюємо зусилля для того, щоб гарантувати, що Україна переможе у цій війні і забезпечить сталий мир", - відреагував прем’єр Британії Ріші Сунак.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023

Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2 за умови, що уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.