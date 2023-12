"Tanke shön": европейские лидеры и дипломаты комментируют историческое решение Германии

Ряд европейских лидеров и дипломатов одобрительно прокомментировали, что правительство Германии официально подтвердило согласие на предоставление Украине танков "Leopard 2", и перефразировали благодарность "danke schön" в "tanke schön".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как известно, в немецкие СМИ информация попала еще вечером 24 января, однако все ожидали официального заявления правительства днем 25 января.

Речник 🇩🇪 уряду Гебештрайт: «На засіданні уряду @Bundeskanzler оголосив сьогодні про подальшу підтримку України постачанням танків #Leopard 2. Відповідне схвалення також надається країнам-партнерам. Це здійснюється в тісній координації з міжнародними партнерами». 1/2 pic.twitter.com/sLWoNTD7aE — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) January 25, 2023

"Спасибо канцлеру Олафу Шольцу. Решение о "Леопардах" для Украины - это большой шаг вперед в том, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее", - отреагировал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 25, 2023

Министр иностранных дел Литвы отреагировал картинкой с украинским флагом и видоизмененным "Спасибо" на немецком языке.

"Приветствую решение правительства Германии предоставить Украине танки Leopard 2 и позволить это другим союзникам", - написал глава МИД Латвии, также добавив "Tanke schön".

I welcome the decision of the German government to send Leopard 2 tanks to #Ukraine and to allow other countries to act similarly. Tanke schön 💪 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 25, 2023

"Это правильное решение наших союзников в НАТО и друзей - предоставить Украине основные боевые танки. Вместе с Challenger 2 они усилят оборонительную огневую мощь Украины. Мы все вместе ускоряем усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина победит в этой войне и обеспечит устойчивый мир", - отреагировал премьер Британии Риши Сунак.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 25, 2023

Ранее неофициально сообщалось, что на последней встрече формата "Рамштайн" 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2 при условии, что правительство Германии даст согласие на реэкспорт.