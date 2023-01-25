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Європейська "танкова коаліція" готується передати Україні близько 80 Leopard 2 - Spiegel

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 14:05

На даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Вже офіційно відомо, що Німеччина на першому етапі надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Вочевидь, ці танки мають увійти до складу того ж батальйону, частиною якого мають стати "Леопарди" з Фінляндії, Іспанії та Нідерландів - усі вони також модифікації 2 A6. 

Другий батальйон нібито мають формувати "Леопарди" з Польщі та Норвегії, у яких є Leopard 2A4.

Зазначимо, ані Фінляндія, ані Іспанія, ані Норвегія поки офіційно не підтверджували, що готові допомогти саме передачею танків. 

Також, за інформацією SPIEGEL, увечері 25 січня президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр Британії Ріші Сунак планують спільну телефонну розмову, щоб скоординувати подальші кроки щодо танків. 

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

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Також у ЗМІ потрапила інформація, що США готують рішення про передання Україні танків M1 Abrams.

Теми: танкизброя
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