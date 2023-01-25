Европейская "танковая коалиция" готовится передать Украине около 80 Leopard 2 - Spiegel

На данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Уже официально известно, что Германия на первом этапе предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 со складов Бундесвера. Очевидно, эти танки должны войти в состав того же батальона, частью которого должны стать "Леопарды" из Финляндии, Испании и Нидерландов - все они также модификации 2 A6.

Второй батальон якобы должны формировать "Леопарды" из Польши и Норвегии, у которых есть Leopard 2A4.

Отметим, ни Финляндия, ни Испания, ни Норвегия пока официально не подтверждали, что готовы помочь именно передачей танков.

Ранее неофициально сообщалось, что на последней встрече формата "Рамштайн" предоставить Украине танки, при условии, что Германия даст согласие, согласились 12 стран.

По информации SPIEGEL, вечером 25 января президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Великобритании Риши Сунак планируют совместный телефонный разговор, чтобы скоординировать дальнейшие шаги по танкам.

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Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Также в СМИ попала информация, что США готовят решение о передаче Украине танков M1 Abrams.