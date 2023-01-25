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Зухвалий "атріцатєльний" наступ: морпіхи показали феєричний розгром колони РФ

Валентина РоманенкоСереда, 25 січня 2023, 13:26
Зухвалий атріцатєльний наступ: морпіхи показали феєричний розгром колони РФ
шеврон 36 бригади морпіхів

Морські піхотинці показали знищення штурмової колони російських загарбників на Донеччині в середині січня.

Джерело: відео 36 бригади морської піхоти імені Білинського

Дослівно: "Зухвалий "атріцатєльний" наступ "втарой армії міра" був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині.

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Деталі: Згідно з повідомленням бригади, ефективна робота українських бійців мала місце 15 січня біля населеного пункту Водяне.

Силами 36 Окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського та 503 Окремого батальйону морської піхоти було знищено штурмову колону окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

На відео зафіксовано зокрема роботу артилерії, ПТРК "Стугна-П", протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" та безпілотників, які скидали боєприпсаи на голови противника.

Теми: Донецька областьвійна
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