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Дерзкое "отрицательное" наступление: морпехи показали фееричный разгром колонны РФ

Валентина РоманенкоСреда, 25 января 2023, 13:26
Дерзкое отрицательное наступление: морпехи показали фееричный разгром колонны РФ
шеврон 36-й бригады морпехов

Морские пехотинцы показали уничтожение штурмовой колонны российских захватчиков в Донецкой области в середине января.

Источник: видео 36 бригады морской пехоты имени Белинского

Дословно: "Дерзкое "отрицательное" наступление "второй армии мира" было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонительного боя наших защитников в Донецкой области".

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Детали: Согласно сообщению бригады, эффективная работа украинских бойцов имела место 15 января у населенного пункта Водяное.

Силами 36 Отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского и 503 Отдельного батальона морской пехоты была уничтожена штурмовая колонна оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

На видео зафиксирована в частности работа артиллерии, ПТРК "Стугна-П", противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" и беспилотников, которые сбрасывали боеприпасы на головы противника.

Темы: Донецкая областьвойна
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