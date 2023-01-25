У Японії вагаються, чи варто їхньому прем’єру їхати в Київ – ЗМІ

Можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва стикається з проблемами, пов'язаними з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.

Джерело: "The Japan Times"

Деталі: Під час телемосту 6 січня президент України Володимир Зеленський запросив Кісіду відвідати Київ. "Я хотів би розглянути можливість візиту, беручи до уваги різні обставини", – сказав Кісіда тоді і повторив це 25 січня.

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Один із варіантів – візит Кісіди до Києва в лютому, через рік після початку російського вторгнення в Україну. Однак це питання є головним болем для відповідних урядовців.

Кажуть, що прем'єр-міністр прагне здійснити цей візит напередодні саміту "Великої сімки", який він прийматиме в місті Хіросіма в травні.

Підтримка України буде головною темою саміту Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США, але Кісіда є єдиним лідером G7, який не зустрічався із Зеленським особисто з початку вторгнення.

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Крім того, візит до країни, якій загрожує ядерна атака з боку Росії, став би для Кісіди гарною можливістю посилити імпульс для ядерного роззброєння напередодні саміту в Хіросімі.

"Реалізація світу без ядерної зброї є справою всього життя Кісіди, обраного до парламенту від виборчого округу в місті, яке було зрівняне з землею американською атомною бомбою 6 серпня 1945 року", – пише "The Japan Times".

Високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ Японії зізнався, що у відомстві відчувають "тиск з боку прем'єр-міністра".

Джерело в МЗС висловило занепокоєння тим, що Україна зазнає ракетних ударів та атак безпілотниками.

Якщо візит до Києва відбудеться, Кісіда, ймовірно, прибуде до української столиці наземним транспортом після перельоту до сусідньої країни, наприклад, Польщі, на борту японського урядового літака. Подорож до Києва з Японії займе близько 24 годин.

Та якщо президент України Володимир Зеленський зміг для візиту до США таємно покинути Київ, для Кісіди здійснити таємну поїздку буде складно, бо зазвичай прем'єр-міністр Японії повинен отримати дозвіл Сейму на поїздку за кордон.

І задля безпеки варто було б заздалегідь оголосити про цей візит, вважають у Японії.

Ще однією проблемою є охорона Кісіди після його прибуття в Україну. Сили самооборони не мають правових підстав для виконання такого завдання за кордоном, а охоронці з департаменту поліції Токіо були б обмежені в кількості зброї.

"Нічого не вирішено" щодо візиту, заявив на прес-конференції у вівторок головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.

Але у правлячій Ліберально-демократичній партії сподіваються, що Кісіда здійснить візит до Києва, щоб підтримати свою адміністрацію напередодні об'єднаних місцевих виборів у квітні. "Для нього було б важливо побачити ситуацію на місці на власні очі", – заявив генеральний секретар ЛДП Тошіміцу Мотегі у вівторок.