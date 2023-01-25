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В Японии колеблются, стоит ли их премьеру ехать в Киев – СМИ

Елена РощинаСреда, 25 января 2023, 14:31
Фумио Кисида, фото Getty Images

Возможный визит премьер-министра Фумио Кисида в Киев сталкивается с проблемами, связанными с безопасностью и сложностью сохранения в тайне расписания и маршрута поездки.

Источник: "The Japan Times"

Детали: Во время телемоста 6 января президент Украины Владимир Зеленский пригласил Кисиду посетить Киев. "Я хотел бы рассмотреть возможность визита, принимая во внимание различные обстоятельства", – сказал Кисида тогда и повторил это 25 января.

Один из вариантов – визит Кисиды в Киев в феврале, через год после начала российского вторжения в Украину. Однако этот вопрос является головной болью для соответствующих чиновников.

Говорят, что премьер-министр стремится осуществить этот визит накануне саммита "Большой семерки", который он будет принимать в городе Хиросима в мае.

Поддержка Украины будет главной темой саммита Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, но Кисида является единственным лидером G7, который не встречался с Зеленским лично с начала вторжения.

Кроме того, визит в страну, которой угрожает ядерная атака со стороны России, стал бы для Кисиды хорошей возможностью усилить импульс для ядерного разоружения накануне саммита в Хиросиме.

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"Реализация мира без ядерного оружия является делом всей жизни Кисиды, избранного в парламент от избирательного округа в городе, который был сравнен с землей американской атомной бомбой 6 августа 1945 года", – пишет "The Japan Times".

Высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел Японии признался, что в ведомстве испытывают "давление со стороны премьер-министра".

Источник в МИД выразил обеспокоенность тем, что Украина подвергается ракетным ударам и атакам беспилотниками.

Если визит в Киев состоится, Кисида, вероятно, прибудет в украинскую столицу наземным транспортом после перелета в соседнюю страну, например, Польшу, на борту японского правительственного самолета. Путешествие в Киев из Японии займет около 24 часов.

Но если президент Украины Владимир Зеленский смог для визита в США тайно покинуть Киев, для Кисиды осуществить тайную поездку будет сложно, потому что обычно премьер-министр Японии должен получить разрешение Сейма на поездку за границу.

И для безопасности следовало бы заранее объявить об этом визите, считают в Японии.

Еще одной проблемой является охрана Кисиды после его прибытия в Украину. Силы самообороны не имеют правовых оснований для выполнения такой задачи за рубежом, а охранники из департамента полиции Токио были бы ограничены в количестве оружия.

"Ничего не решено" относительно визита, заявил на пресс-конференции во вторник главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Но в правящей Либерально-демократической партии надеются, что Кисида совершит визит в Киев, чтобы поддержать свою администрацию накануне объединенных местных выборов в апреле. "Для него было бы важно увидеть ситуацию на месте собственными глазами", – заявил генеральный секретарь ЛДП Тошимицу Мотеги во вторник.

Темы: ЯпонияКиевЗеленскийG7
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