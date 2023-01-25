Міністр оборони Іспанії підтвердила наміри надіслати танки Україні

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила у середу, що Мадрид відкритий для надання Україні танків Leopard 2 німецького виробництва, після того, як Німеччина погодилася відправити танки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Маргарита Роблес заявила інформаційному агентству EFE, що Мадрид діятиме в координації зі своїми західними союзниками, щоб допомогти Україні захиститися від російського вторгнення.

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"Іспанія готова, в рамках цієї координації, працювати з нашими союзниками, щоб зробити все необхідне, включаючи відправку Leopard 2, навчання з використання цих Leopard 2, а також допомогу в їх обслуговуванні та утриманні", - сказала вона.

Роблес також висловила сподівання, що пропозицію про відправку танків не слід буде виносити на голосування парламенту, оскільки це буде в рамках міжнародних зобов’язань Іспанії в ЄС і НАТО. В той же час коаліційні партнери Podemos i ERC критикують ідею поставки танків і стверджують, що у разі чого голосуватимуть проти.

За словами Фелікса Артеаги з аналітичного центру Elcano, дослідника з питань безпеки і оборони Фелікса Артеаги, Іспанія має 108 танків 2A4. 2A4 є старою, стандартною моделлю для багатьох європейських країн, і українські танкісти можуть проходити на них стандартну підготовку.

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За словами Артеаги, близько половини іспанських танків знаходяться в північноафриканських анклавах Сеута і Мелілья, а 53 танки законсервовані на військовій базі в Сарагосі і потребують переобладнання.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що Іспанія вже оцінила потребу в капітальному ремонті, що Німеччина і Україна погодилися з вартістю, яка буде сплачена зі спеціального фонду, і що танки можуть бути приведені в бойову готовність протягом двох місяців.

Деякі з них перебувають у гіршому стані, ніж інші, оскільки були використані на запчастини, додало джерело.

За словами співрозмовника, танки будуть перевозитися суходолом через всю Європу бортовими вантажівками, що займе близько тижня.

Наприкінці 2022 року Іспанія доставила найбільший на сьогоднішній день пакет оборонних матеріалів для України, надіславши до логістичного центру в Польщі важке озброєння, боєприпаси великої дальності і протитанкові боєприпаси.

Іспанія надіслала чотири зенітно-ракетні комплекси HAWK американського виробництва і взяла на себе зобов'язання надіслати ще два. Вона також надає медичну допомогу пораненим українським солдатам і проводить навчання з протиповітряної оборони на своїй авіабазі в Толедо.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес був європейським лідером, який запропонував Україні танки Leopard ще влітку. Однак у серпні міністр оборони Маргарита Роблес запевнила, що вони перебувають в "абсолютно жалюгідному" стані і не можуть бути використані. Насправді ж уряд відступив через вето, яке Німеччина могла накласти на ці поставки, оскільки патент на них є німецьким.

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.