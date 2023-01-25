Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Испании подтвердила намерения отправить танки Украине

Среда, 25 января 2023, 15:41

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в среду, что Мадрид открыт для предоставления Украине танков Leopard 2 немецкого производства, после того, как Германия согласилась отправить танки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Маргарита Роблес заявила информационному агентству EFE, что Мадрид будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

"Испания готова, в рамках этой координации, работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard 2, обучение по использованию этих Leopard 2, а также помощь в их обслуживании и содержании", - сказала она.

Роблес также выразила надежду, что предложение об отправке танков не следует будет выносить на голосование парламента, поскольку это будет в рамках международных обязательств Испании в ЕС и НАТО. В то же время коалиционные партнеры Podemos i ERC критикуют идею поставки танков и утверждают, что в случае чего будут голосовать против.

По словам Феликса Артеаги из аналитического центра Elcano, исследователя по вопросам безопасности и обороны Феликса Артеаги, Испания имеет 108 танков 2A4. 2A4 является старой, стандартной моделью для многих европейских стран, и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.

По словам Артеаги, около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

ВИДЕО ДНЯ

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Испания уже оценила потребность в капитальном ремонте, что Германия и Украина согласились со стоимостью, которая будет оплачена из специального фонда, и что танки могут быть приведены в боевую готовность в течение двух месяцев.

Некоторые из них находятся в худшем состоянии, чем другие, поскольку были использованы на запчасти, добавил источник.

По словам собеседника, танки будут перевозиться по суше через всю Европу бортовыми грузовиками, что займет около недели.

В конце 2022 года Испания доставила самый большой на сегодняшний день пакет оборонных материалов для Украины, отправив в логистический центр в Польше тяжелое вооружение, боеприпасы большой дальности и противотанковые боеприпасы.

Испания прислала четыре зенитно-ракетных комплекса HAWK американского производства и взяла на себя обязательство прислать еще два. Она также оказывает медицинскую помощь раненым украинским солдатам и проводит учения по противовоздушной обороне на своей авиабазе в Толедо.

Премьер Испании Педро Санчес был европейским лидером, который предложил Украине танки Leopard еще летом. Однако в августе министр обороны Маргарита Роблес заверила, что они находятся в "абсолютно плачевном" состоянии и не могут быть использованы. На самом деле правительство отступило из-за вето, которое Германия могла наложить на эти поставки, поскольку патент на них является немецким.

Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Темы: Испания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, відеоЛидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП

Путин готовит новое наступление в Украине в феврале или марте – СМИ

видеоМинобороны Британии объяснило, как танки помогут Украине, и показало, на что они способны

Япония вводит новые санкции против России

В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg

Камбоджа готова обучать российских саперов и не будет оказывать военную помощь Украине

Все новости...
Испания
Испания готова присоединиться к "танковой коалиции" для Украины - СМИ
В Испании задержан пенсионер, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой посольству Украины
NYT: "взрывные" подарки для чиновников в Испании могли рассылать по указанию ГРУ
Последние новости
10:25
видеоНекоторые нардепы ОПЗЖ сбежали из Украины в Дубай – расследование УП
10:24
фото, відеоЛидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
10:20
Польша планирует передать Украине еще 60 своих танков, кроме Leopard 2
10:18
Путин готовит новое наступление в Украине в феврале или марте – СМИ
09:59
Япония и Нидерланды присоединятся к США в технологических ограничениях против Китая – СМИ
09:52
9 дней комы и недели в реанимации: спасли жизнь подростка, которого достали из-под завалов в Харьковской области
09:30
"Батальон Дубай". Кого из известных политиков и олигархов УП нашла в Дубае - видео
09:19
Британская разведка: россияне врут об успехах вблизи Угледара и Орехова
08:56
Пентагон подтвердил, что Украина получит современную модификацию танков Abrams
08:51
Россияне убили 6 гражданских в Донецкой области за сутки
Все новости...