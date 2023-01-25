Министр обороны Испании подтвердила намерения отправить танки Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в среду, что Мадрид открыт для предоставления Украине танков Leopard 2 немецкого производства, после того, как Германия согласилась отправить танки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Маргарита Роблес заявила информационному агентству EFE, что Мадрид будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине защититься от российского вторжения.

"Испания готова, в рамках этой координации, работать с нашими союзниками, чтобы сделать все необходимое, включая отправку Leopard 2, обучение по использованию этих Leopard 2, а также помощь в их обслуживании и содержании", - сказала она.

Роблес также выразила надежду, что предложение об отправке танков не следует будет выносить на голосование парламента, поскольку это будет в рамках международных обязательств Испании в ЕС и НАТО. В то же время коалиционные партнеры Podemos i ERC критикуют идею поставки танков и утверждают, что в случае чего будут голосовать против.

По словам Феликса Артеаги из аналитического центра Elcano, исследователя по вопросам безопасности и обороны Феликса Артеаги, Испания имеет 108 танков 2A4. 2A4 является старой, стандартной моделью для многих европейских стран, и украинские танкисты могут проходить на них стандартную подготовку.

По словам Артеаги, около половины испанских танков находятся в североафриканских анклавах Сеута и Мелилья, а 53 танка законсервированы на военной базе в Сарагосе и нуждаются в переоборудовании.

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Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что Испания уже оценила потребность в капитальном ремонте, что Германия и Украина согласились со стоимостью, которая будет оплачена из специального фонда, и что танки могут быть приведены в боевую готовность в течение двух месяцев.

Некоторые из них находятся в худшем состоянии, чем другие, поскольку были использованы на запчасти, добавил источник.

По словам собеседника, танки будут перевозиться по суше через всю Европу бортовыми грузовиками, что займет около недели.

В конце 2022 года Испания доставила самый большой на сегодняшний день пакет оборонных материалов для Украины, отправив в логистический центр в Польше тяжелое вооружение, боеприпасы большой дальности и противотанковые боеприпасы.

Испания прислала четыре зенитно-ракетных комплекса HAWK американского производства и взяла на себя обязательство прислать еще два. Она также оказывает медицинскую помощь раненым украинским солдатам и проводит учения по противовоздушной обороне на своей авиабазе в Толедо.

Премьер Испании Педро Санчес был европейским лидером, который предложил Украине танки Leopard еще летом. Однако в августе министр обороны Маргарита Роблес заверила, что они находятся в "абсолютно плачевном" состоянии и не могут быть использованы. На самом деле правительство отступило из-за вето, которое Германия могла наложить на эти поставки, поскольку патент на них является немецким.

Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.