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Коаліція дала "зелене світло". Що відомо про передачу танків Leopard 2 і скільки ми їх отримаємо

Євген БудерацькийСереда, 25 січня 2023, 16:00
Leopard-2. фото Міноборони Німеччини

Уряд Німеччини ухвалив рішення про надання Збройним силам України бойових танків Leopard-2 та дозволив країнам-партнерам передавати танки цих моделей, які стоять у них на озброєнні.

Що наразі відомо про передачу, та які основні характеристики цього танку?

  • Передати Leopard 2 висловили готовність 12 країн (Польща, Німеччина, Португалія, Іспанія, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Канада та інші). Найближчим часом для ЗСУ коаліція планує сформувати 2 повноцінні танкові батальйони (80 бойових машин);
  • Не всі країни мають у своєму розпорядженні найсучасніші модифікації Leopard 2, тому можна говорити, що ЗСУ отримають модифікації трьох типів - A4, A5 та A6 (саме цей варіант передасть, зокрема, сама Німеччина).
  • Танк оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою, довжина гармати - 44 калібри, скорострільність - 10-12 пострілів на хвилину; 
  • Модифікація A4 є найпоширенішою в Європі. Серійно вироблялась у 1985-1992 роках. Незважаючи на те, що це найстаріша версія, яку можуть передати України, танки цієї модифікації мають тепловізори, й цифрову систему управління вогнем. 
Найпоширеніша версія LeopardA4 з'явилася 1985 року
Найпоширеніша версія LeopardA4 з'явилася 1985 року
  • Версія А5 з’явилась у 1995 році. У ній були усунені основні недоліки та запроваджені удосконалення попередньої модифікації: з’явилося додаткове бронювання башти, інтегровані нова система управління вогнем, заміна гідравлічних приводів на електричні, введена командирська панорама. Втім, більшою стала й вага машини - з 55 тонн (у версії А4) до 62,5 тонн.
  • Модифікація А6, яку обіцяє безпосередньо Німеччина, з’явилась у 2001 році. Від А5 відрізняється вогневою міццю і покращеною точністю ведення вогню, завдяки установці гармати Rh-120 з подовженим стволом у 55 калібрів. Оснащений також кулеметами MG3 калібру 7,62 мм, один з яких може бути використаний як зенітна зброя. У паливних баках є спеціальний наповнювач, який не дає вибухнути при пошкодженні, є система попередження про лазерне опромінення та посилений протимінний захист під шасі.
Модифікація А6 почала серійно вироблятися з 2001 року
Модифікація А6 почала серійно вироблятися з 2001 року
  • Екіпаж складається з 4 людей: командир, навідник, заряджаючий і водій.
  • Застосовувався під час бойових дій в Афганістані. Після цього був оснащений додатовим захистом днища. Після Афганістану машини такого типу застосовувались під час бойових дій у Сирії.

За оцінками міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, перші танки нададуть Україні через три місяці.

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Теми: танкидопомога Україні
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