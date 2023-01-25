Коалиция дала "зеленый свет". Что известно о передаче танков Leopard 2 и сколько мы их получим

Правительство Германии приняло решение о предоставлении Вооруженным силам Украины боевых танков Leopard-2 и позволило странам-партнерам передавать танки этих моделей, которые стоят у них на вооружении.

Что сейчас известно о передаче, и каковы основные характеристики этого танка?

Передать Leopard 2 выразили готовность 12 стран (Польша, Германия, Португалия, Испания, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Канада и другие). В ближайшее время для ВСУ коалиция планирует сформировать 2 полноценных танковых батальона (80 боевых машин);

Не все страны располагают самыми современными модификациями Leopard 2, поэтому можно говорить, что ВСУ получат модификации трех типов - A4, A5 и A6 (именно этот вариант передаст, в частности, сама Германия).

Танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, длина пушки - 44 калибра, скорострельность - 10-12 выстрелов в минуту;

Модификация A4 является самой распространенной в Европе. Серийно производилась в 1985-1992 годах. Несмотря на то, что это самая старая версия, которую могут передать Украине, танки этой модификации и тепловизоры, и цифровую систему управления огнем.

Версия А5 появилась в 1995 году. В ней были устранены основные недостатки и внедрены усовершенствования предыдущей модификации: появилось дополнительное бронирование башни, интегрированы новая система управления огнем, замена гидравлических приводов на электрические, введена командирская панорама. Впрочем, большим стал и вес машины - с 55 тонн (в версии А4) до 62,5 тонн.

Модификация А6, которую обещает непосредственно Германия, появилась в 2001 году. От А5 отличается огневой мощью и улучшенной точностью ведения огня, благодаря установке пушки Rh-120 с удлиненным стволом в 55 калибров. Оснащен также пулеметами MG3 калибра 7,62 мм, один из которых может быть использован как зенитное оружие. В топливных баках есть специальный наполнитель, который не дает взорваться при повреждении, есть система предупреждения о лазерном облучении и усиленная противоминная защита под шасси.

Экипаж состоит из 4 человек: командир, наводчик, заряжающий и водитель.

Применялся во время боевых действий в Афганистане. После этого был оснащен дополнительной защитой днища. После Афганистана машины такого типа применялись во время боевых действий в Сирии.

По оценкам министра обороны Германии Бориса Писториуса, первые танки предоставят Украине через три месяца.

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