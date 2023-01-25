Байден у середу виступить з заявою щодо підтримки України

Президент США Джо Байден у середу виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Про це повідомили у адміністрації американського президента, пише "Європейська правда".

Наразі не уточнюється, що скаже президент США у своєму виступі, але примітно, що він відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що США готові схвалити відправку в Україну танків M1 Abrams.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що танки Leopard здатні допомогти Україні перемогти.