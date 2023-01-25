Байден в среду выступит с заявлением о поддержке Украины

Президент США Джо Байден в среду выступит в Белом доме в 19:00 по киевскому времени с речью о продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в администрации американского президента, пишет "Европейская правда".

Пока не уточняется, что скажет президент США в своем выступлении, но примечательно, что оно состоится после объявления Берлина о поставке Украине танков Leopard 2.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что США готовы одобрить отправку в Украину танков M1 Abrams.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в общей сложности 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что танки Leopard способны помочь Украине победить.