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Байден в среду выступит с заявлением о поддержке Украины

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 15:28

Президент США Джо Байден в среду выступит в Белом доме в 19:00 по киевскому времени с речью о продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в администрации американского президента, пишет "Европейская правда".

Пока не уточняется, что скажет президент США в своем выступлении, но примечательно, что оно состоится после объявления Берлина о поставке Украине танков Leopard 2.

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Накануне в СМИ появилась информация о том, что США готовы одобрить отправку в Украину танков M1 Abrams.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в общей сложности 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что танки Leopard способны помочь Украине победить.

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Темы: БайденСША
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