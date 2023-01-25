Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США відправлять Україні 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 17:05

Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це повідомив журналіст агентства Bloomberg Джордан Фабіан з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Ця інформація перегукується з даними видання Politico, яке повідомило, що США готуються передати 30 танків Abrams.

Президент США Джо Байден у середу виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Наразі не відомо, що скаже президент США у своєму виступі, але примітно, що він відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: танкидопомога УкраїніСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У десятьох областях ввели аварійні відключення світла, дефіцит залишається суттєвим

Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" — речниця

фото, відеоЛідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП

Польща планує передати Україні ще 60 своїх танків, крім Leopard 2

Японія вводить нові санкції проти Росії

У ЄС підготували нові санкції проти Білорусі через співучасть в агресії проти України – Bloomberg

Усі новини...
танки
США передають Україні 31 танк Abrams: Байден дав згоду
Сухопутні війська: Нам потрібні сотні танків і боєприпаси до них
Російські хакери атакували кілька урядових сайтів у Німеччині після рішення про танки
Останні новини
12:36
Під Бєлгородом перекинулася вантажівка з військовими РФ
12:34
Президент ПАРЄ сказав, яку ціну доведеться заплатити Росії для повернення до Ради Європи
12:22
У десятьох областях ввели аварійні відключення світла, дефіцит залишається суттєвим
11:54
Пакистан планує в квітні розпочати імпорт нафти з Росії
11:48
Окупанти вдарили з артилерії по Авдіївці, атакували 3 населених пункти на Луганщині – ОВА
11:47
"Фармак" та "Дарниця" 20 років судяться за корвалол: чи поставив крапку Верховний Суд
11:44
Чи варто боятися нового підвиду COVID-штаму Омікрон – пояснюють у ЦГЗ
11:37
відео"Незабаром в небі України": Данілов натякає на передачу F-16
11:37
"Топ БараБуки": назвали найкращі дитячі та підліткові книжки 2022 року
11:36
H&M прозвітував про різке падіння прибутку: вихід із Росії також на це вплинув
Усі новини...