США відправлять Україні 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

Про це повідомив журналіст агентства Bloomberg Джордан Фабіан з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Ця інформація перегукується з даними видання Politico, яке повідомило, що США готуються передати 30 танків Abrams.

Президент США Джо Байден у середу виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо продовження підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Наразі не відомо, що скаже президент США у своєму виступі, але примітно, що він відбудеться після оголошення Берліна про поставку Україні танків Leopard 2.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.