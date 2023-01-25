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США отправят Украине 31 танк Abrams на $400 млн - Bloomberg

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 17:05

Администрация президента США Джо Байдена направит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 миллионов долларов.

Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Джордан Фабиан со ссылкой на два источника, пишет "Европейская правда".

Эта информация перекликается с данными издания Politico, которое сообщило, что США готовятся передать 30 танков Abrams.

Президент США Джо Байден в среду выступит в Белом доме в 19:00 по киевскому времени с речью о продолжении поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Пока не известно, что скажет президент США в своем выступлении, но примечательно, что оно состоится после объявления Берлина о поставке Украине танков Leopard 2.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в общей сложности 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: танкипомощь УкраинеСША
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