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Справа MH17: у Нідерландах анонсували оголошення нових подробиць слідства

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 17:07

Об’єднана слідча група у справі про збиття літака Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом анонсувала пресконференцію на 8 лютого, під час якої повідомить нові подробиці розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання AD.

Зазначається, що на пресконференції в Гаазі буде йтись про результати розслідування щодо екіпажу зенітної ракетної установки "Бук", з якої було збито літак, та відповідальних за постачання системи озброєння.

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Про результати першими повідомлять родичів загиблих у трагедії 2014 року, підкреслюється в повідомленні JIT.

Зазначимо, що раніше керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи MH17 Дігна ван Бутзелар припустила, що у 2023 році повідомить про нові результати розслідування, яке триває.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

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Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". 

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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Теми: MH17Нідерланди
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