Справа MH17: у Нідерландах анонсували оголошення нових подробиць слідства

Об’єднана слідча група у справі про збиття літака Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом анонсувала пресконференцію на 8 лютого, під час якої повідомить нові подробиці розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландське видання AD.

Зазначається, що на пресконференції в Гаазі буде йтись про результати розслідування щодо екіпажу зенітної ракетної установки "Бук", з якої було збито літак, та відповідальних за постачання системи озброєння.

Про результати першими повідомлять родичів загиблих у трагедії 2014 року, підкреслюється в повідомленні JIT.

Зазначимо, що раніше керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи MH17 Дігна ван Бутзелар припустила, що у 2023 році повідомить про нові результати розслідування, яке триває.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

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Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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