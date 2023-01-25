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Дело MH17: в Нидерландах анонсировали объявление новых подробностей следствия

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 17:07

Объединенная следственная группа по делу о сбивании самолета Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом анонсировала пресс-конференцию на 8 февраля, во время которой сообщит новые подробности расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание AD.

Отмечается, что на пресс-конференции в Гааге будет идти речь о результатах расследования в отношении экипажа зенитной ракетной установки "Бук", из которой был сбит самолет, и ответственных за поставки системы вооружения.

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О результатах первыми сообщат родственникам погибших в трагедии 2014 года, подчеркивается в сообщении JIT.

Отметим, что ранее руководитель следственной группы по расследованию катастрофы МН17 Дигна ван Бутзелар предположила, что в 2023 году сообщит о новых результатах продолжающегося расследования.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

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Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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Темы: MH17Нидерланды
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