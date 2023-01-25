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Дело MH17: в Нидерландах анонсировали объявление новых подробностей следствия

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 18:07

Объединенная следственная группа по делу о сбивании самолета Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом анонсировала пресс-конференцию на 8 февраля, во время которой сообщит новые подробности расследования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание AD.

Отмечается, что на пресс-конференции в Гааге будет идти речь о результатах расследования в отношении экипажа зенитной ракетной установки "Бук", из которой был сбит самолет, и ответственных за поставки системы вооружения.

О результатах первыми сообщат родственникам погибших в трагедии 2014 года, подчеркивается в сообщении JIT.

Отметим, что ранее руководитель следственной группы по расследованию катастрофы МН17 Дигна ван Бутзелар предположила, что в 2023 году сообщит о новых результатах продолжающегося расследования.

Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

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Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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Темы: MH17Нидерланды
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