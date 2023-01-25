Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські хакери атакували кілька урядових сайтів у Німеччині після рішення про танки

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 17:21

Російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких веб-сайтів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За даними Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), це були так звані розподілені DDoS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні), від яких постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

Реклама:

"Деякі веб-сайти наразі недоступні", - повідомляє агентство.

Немає жодних ознак прямого впливу на відповідні служби.

У минулому вже неодноразово відбувалися атаки на органи влади, в листопаді російські хакери атакували Європарламент.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

Посол Росії в Берліні Сергєй Нечаєв назвав "вкрай небезпечним" рішення федерального уряду про постачання Україні основних бойових танків. Це "виведе конфлікт на новий рівень протистояння", заявив Нечаєв.

"З дозволу німецького уряду на "Східний фронт" знову будуть відправлені танки з німецькими хрестами, що неминуче призведе до загибелі не тільки російських солдатів, а й мирних жителів", - пояснив Нечаєв. Посол звинуватив Берлін у тому, що цим рішенням він не виконує свою історичну відповідальність за нацистські злочини.

Теми: РосіяНімеччинахакеританки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Міжнародні аудитори не знайшли боргу Молдови перед "Газпромом"
США арештували російських активів на понад $1 млрд за кордоном
Розслідування не знайшло доказів постачання зброї в Росію – президент ПАР
Останні новини
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: