Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські хакери атакували кілька урядових сайтів у Німеччині після рішення про танки

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 18:21

Російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких веб-сайтів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За даними Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), це були так звані розподілені DDoS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні), від яких постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

"Деякі веб-сайти наразі недоступні", - повідомляє агентство.

Немає жодних ознак прямого впливу на відповідні служби.

У минулому вже неодноразово відбувалися атаки на органи влади, в листопаді російські хакери атакували Європарламент.

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

ВІДЕО ДНЯ

Посол Росії в Берліні Сергєй Нечаєв назвав "вкрай небезпечним" рішення федерального уряду про постачання Україні основних бойових танків. Це "виведе конфлікт на новий рівень протистояння", заявив Нечаєв.

"З дозволу німецького уряду на "Східний фронт" знову будуть відправлені танки з німецькими хрестами, що неминуче призведе до загибелі не тільки російських солдатів, а й мирних жителів", - пояснив Нечаєв. Посол звинуватив Берлін у тому, що цим рішенням він не виконує свою історичну відповідальність за нацистські злочини.

Теми: РосіяНімеччинахакеританки
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті

У десятьох областях ввели аварійні відключення світла, дефіцит залишається суттєвим

Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" — речниця

фото, відеоЛідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП

Польща планує передати Україні ще 60 своїх танків, крім Leopard 2

Японія вводить нові санкції проти Росії

Усі новини...
Росія
У Росії заявили, що танки Leopard 2 можуть стати "брудно-ядерною бомбою"
Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі
Звернення Зеленського показали по телевізору в Росії і в Криму
Останні новини
13:45
фото Апеляція щодо відсторонення Атрошенка: на суд приїхали Кличко і 30 мерів
13:36
Латвія надасть медичну допомогу 120 пораненим українським військовим
13:34
В аеропорту "Внуково" зазнав аварії президентський вертоліт Мі-8, є постраждалі
13:27
Прибутки російського банківського сектору торік впали у 12 разів
13:26
У Київському СІЗО викрили масштабний наркотрафік – ДБР
13:19
Як безкоштовно отримати ліки від епілепсії та ментальних розладів – пояснює НСЗУ
13:19
Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті
13:05
IKEA знайшла заміну російській деревині в Швеції та країнах Балтії
12:50
Під Києвом у п'ятницю можуть лунати вибухи
12:50
Нові санкції проти Білорусі "віддзеркалюють" застосовані до Росії заходи - ЗМІ
Усі новини...