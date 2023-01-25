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Российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов в Германии

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 17:21

Российские хакеры, вероятно, в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину атаковали ряд немецких веб-сайтов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По данным Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), это были так называемые распределенные DDoS-атаки (распределенный отказ в обслуживании), от которых пострадали сайты федерального правительства и аэропорта Гамбурга.

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"Некоторые веб-сайты пока недоступны", - сообщает агентство.

Нет никаких признаков прямого воздействия на соответствующие службы.

В прошлом уже неоднократно происходили атаки на органы власти, в ноябре российские хакеры атаковали Европарламент.

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Как известно, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал "крайне опасным" решение федерального правительства о поставках Украине основных боевых танков. Это "выведет конфликт на новый уровень противостояния", заявил Нечаев.

"С разрешения немецкого правительства на "Восточный фронт" снова будут отправлены танки с немецкими крестами, что неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирных жителей", - пояснил Нечаев. Посол обвинил Берлин в том, что этим решением он не выполняет свою историческую ответственность за нацистские преступления.

Темы: РосcияГерманияхакерытанки
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