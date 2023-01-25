Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar
Середа, 25 січня 2023, 18:50
Компанія Baykar безкоштовно передалa для допомоги Збройним силам 2 безпілотники Bayraktar TB2.
Джерело: Головне управління розвідки
Дослівно: "Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2.
Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним силам та народу України для захисту від окупанта.
Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи".
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