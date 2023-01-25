Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar

Компанія Baykar безкоштовно передалa для допомоги Збройним силам 2 безпілотники Bayraktar TB2.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2.

Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним силам та народу України для захисту від окупанта.

Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи".