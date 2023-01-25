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Компания Baykar подарила ВСУ два беспилотника Bayraktar

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 17:50
Компания Baykar подарила ВСУ два беспилотника Bayraktar

Компания Baykar бесплатно передала для помощи Вооруженным силам 2 беспилотника Bayraktar TB2.

Источник: Главное управление разведки 

Дословно: "Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2.

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Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным силам и народу Украины для защиты от оккупанта.

Мы бесконечно благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена".

Темы: байрактарВооруженные силыбеспилотники
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