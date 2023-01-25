Компания Baykar подарила ВСУ два беспилотника Bayraktar
Среда, 25 января 2023, 18:50
Компания Baykar бесплатно передала для помощи Вооруженным силам 2 беспилотника Bayraktar TB2.
Источник: Главное управление разведки
Дословно: "Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2.
Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным силам и народу Украины для защиты от оккупанта.
Мы бесконечно благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена".
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