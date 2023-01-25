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США передають Україні 31 танк Abrams: Байден дав згоду

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 18:15
США передають Україні 31 танк Abrams: Байден дав згоду
танк Abrams, Getty Images

Президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я оголошую, що США передадуть Україні 31 танк Abrams, що дорівнює одному українському батальйону", - сказав американський лідер, додавши, що ухвалив таке рішення за рекомендацією очільника Пентагону Ллойда Остіна.

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Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини. Байден зауважив, що на це "піде час", який буде використано також для інтеграції західних танків в українську армію.

"Ми також узгоджували це оголошення з нашими союзниками. Допомога США буде доповнена додатковими оголошеннями (військової допомоги), яка буде готова швидше й легше інтегруватись у найближчі тижні й місяці", - додав президент США.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: танкиСШАБайденУкраїна
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