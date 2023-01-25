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США передают Украине 31 танк Abrams: Байден дал согласие

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 19:15
танк Abrams, Getty Images

Президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я объявляю, что США передадут Украине 31 танк Abrams, что равно одному украинскому батальону", - сказал американский лидер, добавив, что принял такое решение по рекомендации главы Пентагона Ллойда Остина.

Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти. Байден отметил, что на это "уйдет время", которое будет использовано также для интеграции западных танков в украинскую армию.

"Мы также согласовывали это объявление с нашими союзниками. Помощь США будет дополнена дополнительными объявлениями (военной помощи), которая будет готова быстрее и легче интегрироваться в ближайшие недели и месяцы", - добавил президент США.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

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По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: танкиСШАБайденУкраина
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