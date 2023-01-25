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Росія атакувала Запоріжжя: загинула жінка, зруйновано будинок

Євген КізіловСереда, 25 січня 2023, 19:31

25 січня вдень російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок було зруйновано приватний будинок. Під його завалами загинула жінка.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

 

Деталі: За його словами, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста було зруйновано приватний будинок, під завалами якого загинула жінка.

Усього ворожа атака зруйнувала один приватний будинок, ще в 12-ти вибито вікна, є ушкодження стін та покрівель.

 

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Теми: ЗапоріжжяобстрілРосіяжертви
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