Росія атакувала Запоріжжя: загинула жінка, зруйновано будинок

25 січня вдень російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок було зруйновано приватний будинок. Під його завалами загинула жінка.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram

Деталі: За його словами, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста було зруйновано приватний будинок, під завалами якого загинула жінка.

Усього ворожа атака зруйнувала один приватний будинок, ще в 12-ти вибито вікна, є ушкодження стін та покрівель.