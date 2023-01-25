Россия атаковала Запорожье: погибла женщина, разрушен дом

25 января днем российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего был разрушен частный дом. Под его завалами погибла женщина.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

Детали: По его словам, в результате вражеского прилета в одном из районов города был разрушен частный дом, под завалами которого погибла женщина.

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Всего вражеская атака разрушила один частный дом, еще в 12-ти выбиты окна, есть повреждения стен и крыш.