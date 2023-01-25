Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия атаковала Запорожье: погибла женщина, разрушен дом

Евгений КизиловСреда, 25 января 2023, 19:31

25 января днем российские войска нанесли удар по Запорожью, в результате чего был разрушен частный дом. Под его завалами погибла женщина.

Источник: секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram

 

Детали: По его словам, в результате вражеского прилета в одном из районов города был разрушен частный дом, под завалами которого погибла женщина.

Всего вражеская атака разрушила один частный дом, еще в 12-ти выбиты окна, есть повреждения стен и крыш.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗапорожьеобстрелРосcияжертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото Апелляция по отстранению Атрошенко: на суд приехали Кличко и 30 мэров

В Киевском СИЗО разоблачили масштабный наркотрафик – ГБР

Украинка Меркушина стала чемпионкой Европы по биатлону в спринте

В десяти областях ввели аварийные отключения света, дефицит остается существенным

видео"Скоро в небе Украины": Данилов намекает на передачу F-16

Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" — пресс-секретарь

Все новости...
Запорожье
Россияне ударили по Запорожью: 5 раненых, есть разрушения
Ночной удар по Запорожью: госпитализированы двое детей
Оккупанты утром снова атаковали Запорожье – мэрия
Последние новости
14:29
Рекордный рост акций производителя предметов роскоши LVMH приостановился: причина
14:28
видео"Ловцы шахедов" уже защищают энергетические объекты Украины от российских дронов – Федоров
14:23
фото Россияне обстреляли Часов Яр: 2 погибших
14:20
СБУ пришла с обысками к главе Сумского облсовета – СМИ
14:20
"Порог в 10% – это санитарный минимум": что неверно с оцениванием НМТ-2023
14:07
В Финляндии приостановили рассмотрение просьб об убежище россиян, сбежавших от мобилизации
14:04
Пережила 2 мировые войны и сидит в Twitter: 115-летняя уроженка США стала самым старым человеком мира
13:53
Курс валют на 27 января: доллар в банках дорожает, евро – на уровне четверга
13:45
фото Апелляция по отстранению Атрошенко: на суд приехали Кличко и 30 мэров
13:36
Латвия окажет медицинскую помощь 120 раненым украинским военным
Все новости...