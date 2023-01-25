До Старобільської лікарні доставили близько 100 поранених окупантів – Генштаб

Російські окупанти продовжують залякувати населення на тимчасово окупованих територіях, до лікарень окупаційних міст звозять сотні поранених загарбників.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників.

Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії".

Деталі: В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти Росії: "У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено".

Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, в Джанкойському районі Автономної республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.