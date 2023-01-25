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До Старобільської лікарні доставили близько 100 поранених окупантів – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 18:34
До Старобільської лікарні доставили близько 100 поранених окупантів – Генштаб
фото: Генштаб

Російські окупанти продовжують залякувати населення на тимчасово окупованих територіях, до лікарень окупаційних міст звозять сотні поранених загарбників.

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "Тільки за останні дні до Старобільської міської лікарні Луганської області доставлено близько 100 поранених російських загарбників.

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Через переповненість лікарні, після стабілізаційних заходів, їх перевозять до лікарень міста Луганськ або на територію Росії".

Деталі: В Горлівці Донецької області окупанти примушують працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти Росії: "У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено".

Ворог продовжує здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, в Джанкойському районі Автономної республіки Крим окупанти провели обшуки в помешканнях понад двадцяти сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.

Теми: ГенштабЛуганська областьокупаціявійна
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