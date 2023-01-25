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В Старобельскую больницу доставили около 100 раненых оккупантов – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 18:34
В Старобельскую больницу доставили около 100 раненых оккупантов – Генштаб
фото: Генштаб

Российские оккупанты продолжают запугивать население на временно оккупированных территориях, в больницы оккупационных городов свозят сотни раненых захватчиков.

Источник: Генштаб 

Дословно: "Только за последние дни в Старобельскую городскую больницу Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков.

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Из-за переполненности больницы, после стабилизационных мероприятий, их перевозят в больницы города Луганск или на территорию России".

Детали: В Горловке Донецкой области оккупанты заставляют работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта России: "В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены".

Враг продолжает осуществлять давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях.

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В частности, в Джанкойском районе Автономной республики Крым оккупанты провели обыски в домах более двадцати семей крымских татар и осуществили 6 арестов, якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.

Темы: ГенштабЛуганская областьоккупациявойна
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