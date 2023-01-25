Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх МіГ-29 - міністр оборони

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 18:32

Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Про це під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса - Україна" повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", - сказав міністр оброни Словаччини.

Реклама:

Він додав, що уряд Словаччини буде враховувати зацікавленість уряду України. Також буде врахована позиція країн-союзників щодо цієї передачі.

"Ми наразі це обговорюємо, ми хотіли би передати їх (літаки. - Ред.) саме Україні", - підкреслив Надь.

Нагадаємо, у грудні  міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер заявив, що його країна планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29, і що приготування для цього можуть початися найближчими тижнями.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з 1 вересня польські винищувачі почали чергувати у повітряному просторі Словаччини згідно з домовленістю між Варшавою і Братиславою щодо захисту повітряного простору Словаччини. Вважалося, що ця угода відкриває шлях для передачі словацьких МіГ-29 Україні, а Словаччина отримає замість них західні винищувачі.

Теми: СловаччинаУкраїнаавіазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Словаччина
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Розкрадання мільйонів на закупівлі ПЛР-тестів: зі Словаччини екстрадували підозрюваного
Останні новини
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
Усі новини...
Реклама: