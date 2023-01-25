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Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх МіГ-29 - міністр оборони

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 19:32

Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Про це під час онлайн-брифінгу в медіацентрі "Одеса - Україна" повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Літаки зараз знаходяться на одній з баз Словаччини, і наразі ми готові обговорити передачу Україні цих літаків. Очікуємо рішення від уряду Словаччини", - сказав міністр оброни Словаччини.

Він додав, що уряд Словаччини буде враховувати зацікавленість уряду України. Також буде врахована позиція країн-союзників щодо цієї передачі.

"Ми наразі це обговорюємо, ми хотіли би передати їх (літаки. - Ред.) саме Україні", - підкреслив Надь.

Нагадаємо, у грудні  міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер заявив, що його країна планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29, і що приготування для цього можуть початися найближчими тижнями.

Нагадаємо, з 1 вересня польські винищувачі почали чергувати у повітряному просторі Словаччини згідно з домовленістю між Варшавою і Братиславою щодо захисту повітряного простору Словаччини. Вважалося, що ця угода відкриває шлях для передачі словацьких МіГ-29 Україні, а Словаччина отримає замість них західні винищувачі.

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Теми: СловаччинаУкраїнаавіазброя
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