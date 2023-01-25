Словакия готова обсудить передачу Украине своих МиГ-29 - министр обороны

Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре "Одесса - Украина" сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии", - сказал министр обороны Словакии.

Он добавил, что правительство Словакии будет учитывать заинтересованность правительства Украины. Также будет учтена позиция стран-союзников по этой передаче.

"Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их (самолеты. - Ред.) именно Украине", - подчеркнул Надь.

Напомним, в декабре министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что его страна планирует передать Украине свои истребители МиГ-29, и приготовления для этого могут начаться в ближайшие недели.

Напомним, с 1 сентября польские истребители начали дежурить в воздушном пространстве Словакии согласно договоренности между Варшавой и Братиславой по защите воздушного пространства Словакии. Считалось, что это соглашение открывает путь для передачи словацких МиГ-29 Украине, а Словакия получит вместо них западные истребители.