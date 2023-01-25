Норвегія підтвердила намір передати Україні танки

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам у середу підтвердив наміри передати Україні танки західного зразка.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері NRK.

"Зараз на танки дуже високий попит. Норвегія та норвезький уряд підтримують надання танків Україні. Норвегія повинна брати в цьому участь", – сказав міністр.

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Грам не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.

"Це має підкріплюватись підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні", – підсумував очільник Міноборони Норвегії.

Напередодні видання Dagens Næringsliv повідомило, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.

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Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.