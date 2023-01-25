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Норвегія підтвердила намір передати Україні танки

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 19:42

Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам у середу підтвердив наміри передати Україні танки західного зразка.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері NRK.

"Зараз на танки дуже високий попит. Норвегія та норвезький уряд підтримують надання танків Україні. Норвегія повинна брати в цьому участь", – сказав міністр.

Грам не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.

"Це має підкріплюватись підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні", – підсумував очільник Міноборони Норвегії.

Напередодні видання Dagens Næringsliv повідомило, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

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За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: НорвегіятанкиУкраїна
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