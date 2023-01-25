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Норвегия подтвердила намерение передать Украине танки

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 18:42

Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам в среду подтвердил намерения передать Украине танки западного образца.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире NRK.

"Сейчас на танки очень высокий спрос. Норвегия и норвежское правительство поддерживают предоставление танков Украине. Норвегия должна принимать в этом участие", - сказал министр.

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Грам не уточнил, о каком количестве танков идет речь, но отметил, что это будут Leopard 2A4 - та же модификация, которую передаст Украине Польша.

"Это должно подкрепляться подготовкой украинских военных и финансированием. Если подытожить, мы должны как можно лучше поддерживать Украину в оборонной войне", - подытожил глава Минобороны Норвегии.

Накануне издание Dagens Næringsliv сообщило, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2 из 36 имеющихся у нее.

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Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: НорвегиятанкиУкраина
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