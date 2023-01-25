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ФСБ намагається розгойдати ситуацію в Україні за допомогою кримінальних авторитетів – Данілов

Євген КізіловСереда, 25 січня 2023, 20:46
олексій данілов, Getty Images

Російська ФСБ намагається залучити для розхитування ситуації в Україні кримінальних авторитетів.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Продовжує працювати 5-те управління ФСБ на території нашої країни. Є спроби залучити кримінальних авторитетів, особливо в Харківській області, які на сьогодні перебувають в Об'єднаних Арабських Еміратах...

Хочу передати молодим людям, які цим питанням займаються. Хлопці, я вас дуже прошу, припиняйте всі ці дії, тому що, коли ви повернетеся на батьківщину, якщо у вас буде така можливість, повірте, ви всі будете сидіти за ґратами. Сьогодні треба країну захищати, а не гратися з ФСБ-шними типами, щоб розгойдувати нашу ситуацію".

Деталі: За словами Данілова, керівництво України стежить за цією ситуацією.

Він також зазначив, що росіяни готуються до наступу, і для України це не є несподіванкою.

Пряма мова: "Ми розуміємо, що вони найближчим часом – місяць, півтора, два – будуть починати свої активні дії".

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Теми: ФСБкриміналвійнаУкраїна
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