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ФСБ пытается раскачать ситуацию в Украине с помощью криминальных авторитетов – Данилов

Евгений КизиловСреда, 25 января 2023, 19:46
ФСБ пытается раскачать ситуацию в Украине с помощью криминальных авторитетов – Данилов
алексей данилов, Getty Images

Российская ФСБ пытается привлечь для расшатывания ситуации в Украине криминальных авторитетов.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Продолжает работать 5-е управление ФСБ на территории нашей страны. Есть попытки привлечь криминальных авторитетов, особенно в Харьковской области, которые на сегодня пребывают в Объединенных Арабских Эмиратах…

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Хочу передать молодым людям, которые этим вопросом занимаются. Ребята, я вас очень прошу, прекращайте все эти действия, потому что, когда вы вернетесь на родину, если у вас будет такая возможность, поверьте, вы все будете сидеть за решеткой. Сегодня надо страну защищать, а не играться в ФСБ-шными типами, чтобы раскачивать нашу ситуацию".

Детали: По словам Данилова, руководство Украины следит за этой ситуацией.

Он также отметил, что россияне готовятся к наступлению, и для Украины это не является неожиданностью.

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Прямая речь: "Мы понимаем, что они в ближайшее время – месяц, полтора, два – будут начинать свои активные действия".

Темы: ФСБкриминалвойнаУкраина
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