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Словаччина не планує передавати Україні Leopard 2, але готова надати Т-72 – міністр оборони

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 21:02

Словаччина наразі не обговорює питання надання Україні танків Leopard 2, але може передати радянські Т-72, якщо союзники запропонують заміну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Одеса" в середу заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Улітку 2022 року ми погодилися з Німеччиною, що зможемо передати Україні 30 БМП в обмін на 15 Leopard. У грудні 2022 року ми отримали лише один танк. Очікуємо, що у березні отримаємо ще два танки, і будемо отримувати їх кожного місяця, поки не отримаємо всі. Але про передачу Leopard від Словаччини Україні переговори не ведуться", – розповів він.

Надь водночас нагадав, що Словаччина має на озброєнні 30 радянських танків T-72. "Ми готові їх передати Україні хоч завтра, (якщо) ми отримаємо необхідну підтримку від західних країн", – додав посадовець.

Також Надь на брифінгу підтвердив, що Словаччина готова обговорити передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

Крім того, президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

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За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: СловаччинатанкиУкраїнавійна
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