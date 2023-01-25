Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Словакия не планирует передавать Украине Leopard 2, но готова предоставить Т-72 - министр обороны

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 20:02

Словакия пока не обсуждает вопрос предоставления Украине танков Leopard 2, но может передать советские Т-72, если союзники предложат замену.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в "Медиацентре Украина - Одесса" в среду заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Летом 2022 года мы согласились с Германией, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Leopard. В декабре 2022 года мы получили только один танк. Ожидаем, что в марте получим еще два танка, и будем получать их каждый месяц, пока не получим все. Но о передаче Leopard от Словакии Украине переговоры не ведутся", - рассказал он.

Реклама:

Надь в то же время напомнил, что Словакия имеет на вооружении 30 советских танков T-72. "Мы готовы их передать Украине хоть завтра, (если) мы получим необходимую поддержку от западных стран", - добавил чиновник.

Также Надь на брифинге подтвердил, что Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: СловакиятанкиУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Словакия
"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии
Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
Хищение миллионов на закупке ПЦР-тестов: из Словакии экстрадировали подозреваемого
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: