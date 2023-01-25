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Словакия не планирует передавать Украине Leopard 2, но готова предоставить Т-72 - министр обороны

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 21:02

Словакия пока не обсуждает вопрос предоставления Украине танков Leopard 2, но может передать советские Т-72, если союзники предложат замену.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в "Медиацентре Украина - Одесса" в среду заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Летом 2022 года мы согласились с Германией, что сможем передать Украине 30 БМП в обмен на 15 Leopard. В декабре 2022 года мы получили только один танк. Ожидаем, что в марте получим еще два танка, и будем получать их каждый месяц, пока не получим все. Но о передаче Leopard от Словакии Украине переговоры не ведутся", - рассказал он.

Надь в то же время напомнил, что Словакия имеет на вооружении 30 советских танков T-72. "Мы готовы их передать Украине хоть завтра, (если) мы получим необходимую поддержку от западных стран", - добавил чиновник.

Также Надь на брифинге подтвердил, что Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

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По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: СловакиятанкиУкраинавойна
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