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Зеленський: Маємо вийти на постачання літаків для України

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 21:57
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас.

Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни".

Деталі: За словами Зеленського, після рішення партнерів України про надання танків ключове – швидкість та обсяг: "Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки".

Президент вважає, що ми маємо сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.

Він також відзначив українські підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині: "Десятки ворожих атак щоденно. І як мінімум сотні прикладів героїзму наших воїнів щоденно".

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Зокрема, Зеленський відзначив роботу бійців 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти й 55-ї окремої артилерійської бригади.

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Теми: Зеленськийавіа
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