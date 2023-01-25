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Зеленський: Маємо вийти на постачання літаків для України

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 20:57
Зеленський: Маємо вийти на постачання літаків для України
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Маємо відкрити постачання також далекобійних ракет для України, важливо – ми маємо розширювати й нашу співпрацю в артилерії, ми маємо вийти на постачання літаків для України. І це мрія. І це завдання. Важливе завдання для всіх нас.

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Що більше оборонної підтримки наші герої на фронті отримають від світу, то швидше закінчиться агресія Росії й тим надійнішими будуть гарантії безпеки для України, всіх наших партнерів після війни".

Деталі: За словами Зеленського, після рішення партнерів України про надання танків ключове – швидкість та обсяг: "Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки".

Президент вважає, що ми маємо сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.

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Він також відзначив українські підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині: "Десятки ворожих атак щоденно. І як мінімум сотні прикладів героїзму наших воїнів щоденно".

Зокрема, Зеленський відзначив роботу бійців 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти й 55-ї окремої артилерійської бригади.

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Теми: Зеленськийавіа
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