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Зеленский: Должны выйти на поставки самолетов для Украины

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 21:57
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас.

Чем больше оборонной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины, всех наших партнеров после войны".

Детали: По словам Зеленского, после решения партнеров Украины о предоставлении танков ключевое - скорость и объем: "Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки".

Президент считает, что мы должны сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.

Он также отметил украинские подразделения, которые продолжают сдерживать атаки оккупанта в Донецкой области: "Десятки вражеских атак ежедневно. И как минимум сотни примеров героизма наших воинов ежедневно".

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В частности, Зеленский отметил работу бойцов 110-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты и 55-й отдельной артиллерийской бригады.

Напомним: 

Темы: Зеленскийавиа
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