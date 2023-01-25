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Не лише Abrams: Пентагон оголосив, що увійде в новий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 22:16
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Остання військова допомога Україні, про яку в середу оголосив президент США Джо Байден, передбачає надання додаткових засобів, окрім уже анонсованих танків M1 Abrams.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це йдеться в заяві Пентагону.

Загальний розмір пакета допомоги, як і повідомляли ЗМІ, становить 400 мільйонів доларів. До нього входять:

  • 31 танк Abrams зі 120-мм снарядами та іншими боєприпасами;
  • вісім тактичних машин для відновлення обладнання;
  • допоміжні транспортні засоби та обладнання;
  • фінансування навчання, обслуговування та підтримка.

Закупівля танків Abrams для України відбуватиметься через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) для підтримки оборони України від російської агресії.

"Цей пакет USAI на суму 400 мільйонів доларів означає початок процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Україні", – зазначають у Пентагоні. Це означає, що танки не вилучатимуться зі складів, а будуть закуповуватися у виробників.

Нагадаємо, раніше в середу уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

Крім того, президент США Джо Байден у середу підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. Разом із танками США "якнайшвидше" забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

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За повідомленням Spiegel, на даному етапі європейські союзники обговорюють спільну передачу Україні загалом 80 основних бойових танків Leopard 2, щоб сформувати два батальйони по 40 машин.

Теми: танкидопомога УкраїніСША
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