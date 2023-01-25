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Не только Abrams: Пентагон объявил, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 22:16
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Последняя военная помощь Украине, о которой в среду объявил президент США Джо Байден, предусматривает предоставление дополнительных средств, кроме уже анонсированных танков M1 Abrams.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в заявлении Пентагона.

Общий размер пакета помощи, как и сообщали СМИ, составляет 400 миллионов долларов. В него входят:

  • 31 танк Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами;
  • восемь тактических машин для восстановления оборудования;
  • вспомогательные транспортные средства и оборудование;
  • финансирование обучения, обслуживание и поддержка.

Закупка танков Abrams для Украины будет происходить через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии.

"Этот пакет USAI на сумму 400 миллионов долларов означает начало процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Украине", - отмечают в Пентагоне. Это означает, что танки не будут изыматься со складов, а будут закупаться у производителей.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

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По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: танкипомощь УкраинеСША
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