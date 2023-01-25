Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Не только Abrams: Пентагон объявил, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 21:16
Не только Abrams: Пентагон объявил, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Последняя военная помощь Украине, о которой в среду объявил президент США Джо Байден, предусматривает предоставление дополнительных средств, кроме уже анонсированных танков M1 Abrams.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в заявлении Пентагона.

Общий размер пакета помощи, как и сообщали СМИ, составляет 400 миллионов долларов. В него входят:

Реклама:
  • 31 танк Abrams со 120-мм снарядами и другими боеприпасами;
  • восемь тактических машин для восстановления оборудования;
  • вспомогательные транспортные средства и оборудование;
  • финансирование обучения, обслуживание и поддержка.

Закупка танков Abrams для Украины будет происходить через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) для поддержки обороны Украины от российской агрессии.

"Этот пакет USAI на сумму 400 миллионов долларов означает начало процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей Украине", - отмечают в Пентагоне. Это означает, что танки не будут изыматься со складов, а будут закупаться у производителей.

Напомним, ранее в среду правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, президент США Джо Байден в среду подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

По сообщению Spiegel, на данном этапе европейские союзники обсуждают совместную передачу Украине в целом 80 основных боевых танков Leopard 2, чтобы сформировать два батальона по 40 машин.

Темы: танкипомощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
танки
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: