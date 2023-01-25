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Росіяни знову атакували Україну, повітряні цілі вже збивають – Єрмак 

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 22:23
мапа alerts.in.ua станом на 22.48

Російські окупанти намагаються навантажити українську систему протиповітряної оборони, повітряні цілі вже збивають над Україною. Влада Миколаєва повідомляє про ворожі дрони та ймовірність ракет. 

Джерело: глава ОП Андрій Єрмак, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич 

Пряма мова Єрмака: "Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах".

Деталі: Глава Миколаївської ОВА повідомив, що в повітрі помітили 3 групи "Шахедів".

Сєнкевич додав, що також у повітрі 3 російські бомбардувальники Ту-22М3.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про небезпеку ракетних ударів.

Станом на 22.30 повітряна тривога в Україні триває на сході та півдні країни.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві телеграм-канали Дніпра повідомляють про звуки вибухів у місті, проте наразі незрозуміло йдеться про роботу ППО чи ворожий "приліт". 

ЗМІ також повідомляють про звуки вибухів у Вільнянську на Запоріжжі та в Херсоні.

Теми: ППОповітряна тривога
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