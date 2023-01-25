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Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак 

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 22:23
карта alerts.in.ua по состоянию на 22.48

Сейчас российские оккупанты пытаются нагрузить украинскую систему противовоздушной обороны, воздушные цели уже сбивают над Украиной. Власти Николаева сообщают о вражеских дронах и вероятности ракет. 

Источник: глава ОП Андрей Ермак, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич 

Прямая речь Ермака: "Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах".

Детали: Глава Николаевской ОГА сообщил, что в воздухе заметили 3 группы "Шахедов".

Сенкевич добавил, что также в воздухе 3 российских бомбардировщика Ту-22М3.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об опасности ракетных ударов.

По состоянию на 22.30 воздушная тревога в Украине продолжается на востоке и юге страны.

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Местные телеграмм-каналы Днепра сообщают о звуках взрывов в городе, однако пока непонятно идет речь о работе ПВО или вражеском "прилете". 

СМИ также сообщают о звуках взрывов в Вольнянске на Запорожье и в Херсоне.

Темы: ПВОвоздушная тревога
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