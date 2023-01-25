Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак
Сейчас российские оккупанты пытаются нагрузить украинскую систему противовоздушной обороны, воздушные цели уже сбивают над Украиной. Власти Николаева сообщают о вражеских дронах и вероятности ракет.
Источник: глава ОП Андрей Ермак, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич
Прямая речь Ермака: "Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах".
Детали: Глава Николаевской ОГА сообщил, что в воздухе заметили 3 группы "Шахедов".
Сенкевич добавил, что также в воздухе 3 российских бомбардировщика Ту-22М3.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об опасности ракетных ударов.
По состоянию на 22.30 воздушная тревога в Украине продолжается на востоке и юге страны.
Местные телеграмм-каналы Днепра сообщают о звуках взрывов в городе, однако пока непонятно идет речь о работе ПВО или вражеском "прилете".
СМИ также сообщают о звуках взрывов в Вольнянске на Запорожье и в Херсоне.