Россияне снова атаковали Украину, воздушные цели уже сбивают – Ермак 

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Сейчас российские оккупанты пытаются нагрузить украинскую систему противовоздушной обороны, воздушные цели уже сбивают над Украиной. Власти Николаева сообщают о вражеских дронах и вероятности ракет.

Источник: глава ОП Андрей Ермак, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Ермака: "Не игнорируйте тревогу. Враг сейчас пытается нагрузить нашу систему ПВО, воздушные цели уже сбиваются в нескольких регионах".

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Детали: Глава Николаевской ОГА сообщил, что в воздухе заметили 3 группы "Шахедов".

Сенкевич добавил, что также в воздухе 3 российских бомбардировщика Ту-22М3.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об опасности ракетных ударов.

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По состоянию на 22.30 воздушная тревога в Украине продолжается на востоке и юге страны.

Местные телеграмм-каналы Днепра сообщают о звуках взрывов в городе, однако пока непонятно идет речь о работе ПВО или вражеском "прилете".

СМИ также сообщают о звуках взрывов в Вольнянске на Запорожье и в Херсоне.