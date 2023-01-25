Паливо до винищувачів, які бомбили Дніпро і Кременчук, могла допомогти розробити німецька компанія

Найбільший німецький виробник газу й нафти Wintershell Dea через спільне з російським "Газпромом" підприємство постачав парафін для російської авіації, причетної до ударів по багатоповерхівці у Дніпрі й торговому центрі в Кременчуці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких видань Spiegel і ZDF.

У розслідуванні стверджується, що атака на житловий будинок у Дніпрі 14 січня, як і на торговий центр у Кременчуці в червні 2022 року, найімовірніше, була здійснена з авіабази Шайківка на заході Росії.

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У Шайківці дислокуються надзвукові бомбардувальники типу Ту-22М3. Вони здатні випускати крилаті ракети Х-22 по цілі на відстані до 600 кілометрів. Згідно з даними, проаналізованими Spiegel і ZDF, бомбардувальники, ймовірно, використовували авіаційне пальне на основі парафіну, частково виготовленого з газового конденсату, видобутого спільним підприємством Wintershell Dea та "Газпрому".

Нагадаємо, що спільне розслідування Spiegel і ZDF ще в листопаді 2022 року показало зв’язок між видобутком газового конденсату та постачанням пального для російських військових літаків.

З 2008 року Wintershall Dea розробляє поклади так званого Уренгойського родовища. Після цього "Газпром" транспортує газовий конденсат на Сургутський переробний завод. Частина переробленого там газового конденсату регулярно постачалася на нафтопереробні заводи "Лукойлу" в Пермі, "Татнефти" в Нижньокамську і "Роснефти" в Самарській області.

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Ці три нафтопереробні заводи своєю чергою поставили понад 8000 тонн парафіну в період з червня 2022 року по жовтень 2022 року на авіабазу Шайковка, звідки російські бомбардувальники здійснюють атаки на Україну.

У Wintershall Dea заперечують закиди розслідувачів і стверджують, що не мають впливу на те, куди в Росії постачається продукція, до виготовлення якої вони причетні.

Як зазначають Spiegel і ZDF, Wintershell Dea не ухвалювала жодних рішень про вихід із російського ринку чи обмеження там діяльності ані після анексії Криму у 2014 році, ані одразу після повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му. Понад те, у 2022 році Wintershell Dea заплатила, стверджується в розслідуванні, "сотні мільйонів євро податків у військову казну російської держави".

Про намір вийти з Росії німецька компанія оголосила 17 січня – через три дні після удару по Дніпру. При цьому конкретних строків вона не назвала, а однією з причин такого рішення вказала те, що один з останніх указів президента РФ суттєво обмежить її доходи в Росії. За даними Reuters, вихід дочірньої компанії Wintershall Dea з Росії коштуватиме концерну BASF 7,3 млрд євро.

Понад 2/3 акцій Wintershall Dea належить німецькому хімічному концерн BASF, решта – російському олігарху Михаїлу Фрідману, який досі є міноритарним власником. Wintershall Dea мала тісні зв'язки з Росією, включаючи частку в Nord Stream 2 AG та численні спільні підприємства з "Газпромом".

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