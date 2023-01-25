Топливо к истребителям, которые бомбили Днепр и Кременчуг, могла помочь разработать немецкая компания

Крупнейший немецкий производитель газа и нефти Wintershell Dea через совместное с российским "Газпромом" предприятие поставлял парафин для российской авиации, причастной к ударам по многоэтажке в Днепре и торговому центру в Кременчуге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании немецких изданий Spiegel и ZDF.

В расследовании утверждается, что атака на жилой дом в Днепре 14 января, как и на торговый центр в Кременчуге в июне 2022 года, скорее всего, была осуществлена с авиабазы Шайковка на западе России.

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В Шайковке дислоцируются сверхзвуковые бомбардировщики типа Ту-22М3. Они способны выпускать крылатые ракеты Х-22 по цели на расстоянии до 600 километров. Согласно данным, проанализированным Spiegel и ZDF, бомбардировщики, вероятно, использовали авиационное топливо на основе парафина, частично изготовленного из газового конденсата, добытого совместным предприятием Wintershell Dea и "Газпрома".

Напомним, что совместное расследование Spiegel и ZDF еще в ноябре 2022 года показало связь между добычей газового конденсата и поставками топлива для российских военных самолетов.

С 2008 года Wintershall Dea разрабатывает залежи так называемого Уренгойского месторождения. После этого "Газпром" транспортирует газовый конденсат на Сургутский перерабатывающий завод. Часть переработанного там газового конденсата регулярно поставлялась на нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" в Перми, "Татнефти" в Нижнекамске и "Роснефти" в Самарской области.

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Эти три нефтеперерабатывающих завода в свою очередь поставили более 8000 тонн парафина в период с июня 2022 года по октябрь 2022 года на авиабазу Шайковка, откуда российские бомбардировщики осуществляют атаки на Украину.

В Wintershall Dea отрицают упреки расследователей и утверждают, что не имеют влияния на то, куда в России поставляется продукция, к изготовлению которой они причастны.

Как отмечают Spiegel и ZDF, Wintershell Dea не принимала никаких решений о выходе с российского рынка или ограничении там деятельности ни после аннексии Крыма в 2014 году, ни сразу после полномасштабного вторжения России в 2022-м. Более того, в 2022 году Wintershell Dea заплатила, утверждается в расследовании, "сотни миллионов евро налогов в военную казну российского государства".

О намерении выйти из России немецкая компания объявила 17 января - через три дня после удара по Днепру. При этом конкретных сроков она не назвала, а одной из причин такого решения указала то, что один из последних указов президента РФ существенно ограничит ее доходы в России. По данным Reuters, выход дочерней компании Wintershall Dea из России будет стоить концерну BASF 7,3 млрд евро.

Более 2/3 акций Wintershall Dea принадлежит немецкому химическому концерну BASF, остальные - российскому олигарху Михаилу Фридману, который до сих пор является миноритарным владельцем. Wintershall Dea имела тесные связи с Россией, включая долю в Nord Stream 2 AG и многочисленные совместные предприятия с "Газпромом".

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